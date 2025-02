A Sanremo gli studenti di Pioppo e il loro messaggio contro la violenza sulle donne

Una ventata di freschezza e impegno civile ha soffiato sul palco del 75° Festival di Sanremo. Protagonisti, un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo Margherita di Navarra di Pioppo, frazione di Monreale, in provincia di Palermo, che hanno portato all’Ariston un messaggio potente contro la violenza sulle donne.

“Come Stelle”: una canzone per illuminare le coscienze

Armati di talento e sensibilità, i giovani studenti, insieme ai loro insegnanti, hanno scritto e composto “Come Stelle”, una canzone che affronta il delicato tema della violenza di genere. Le note e le parole del brano hanno risuonato nell’Ariston, toccando il cuore del pubblico e accendendo i riflettori sull’importanza di contrastare ogni forma di abuso e promuovere il rispetto. Un’interpretazione intensa e carica di emozione, che ha trasformato la loro performance in un momento di profonda riflessione.

L’elogio di Carlo Conti ai giovani artisti

Il conduttore Carlo Conti, padrone di casa del Festival, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa dei ragazzi di Pioppo, lodando il loro impegno e la loro maturità. Conti ha sottolineato il ruolo fondamentale della musica come veicolo di messaggi importanti, definendo la partecipazione degli studenti un esempio positivo e un segno di speranza per le future generazioni. Un invito a utilizzare l’arte e la creatività per sensibilizzare e promuovere un cambiamento culturale.

Un’esperienza formativa indimenticabile

La partecipazione al Festival di Sanremo ha rappresentato per gli studenti di Pioppo un’esperienza di crescita significativa, sia dal punto di vista artistico che umano. Calcare il palco dell’Ariston, portando un messaggio di tale importanza, ha contribuito a rafforzare la loro consapevolezza sociale e il loro impegno civile. Un esempio concreto di come la scuola possa diventare un motore di cambiamento, promuovendo valori fondamentali e formando cittadini responsabili. Dopo il successo alla Biennale di Venezia con il video “Come Stelle”, la loro presenza a Sanremo conferma il talento e la determinazione di questi giovani, pronti a far sentire la propria voce per un futuro migliore.