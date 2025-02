Pantelleria festeggia la nascita di Ettore, il primo asino pantesco nato dopo 30 anni

Dopo trent’anni di assenza, un asino pantesco è nato sull’isola di Pantelleria. Il puledro, chiamato Ettore, è nato il 13 febbraio 2025 nel ricovero di Sibà ed è il primo della sua specie a nascere sull’isola in tre decenni. La notizia, diffusa dall’ente Parco nazionale isola di Pantelleria, segna un momento di svolta per il progetto di recupero della razza pantesca, a rischio di estinzione.

La nascita di Ettore è il risultato di un progetto avviato dal Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale Servizio 17 per il territorio di Trapani, guidato da Giuseppe Pace con la collaborazione di Raffaele Falsetta e Rossella Frusteri. Il progetto ha reintrodotto gli asini panteschi sull’isola, ospitandoli in strutture nelle località di Gelfiser e Sibà, dove si è svolta la gestione e la riproduzione degli animali.

Il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria prevede di ampliare la presenza degli asini sull’isola con due nuclei distinti: uno dedicato ad attività didattiche ed escursionistiche, e l’altro focalizzato sulla riproduzione della razza. Il Parco si impegna a sostenere il Dipartimento con attività promozionali e ludico/ricreative/educative, coinvolgendo operatori turistici, aziende agricole, guide e associazioni, in linea con il protocollo firmato nel 2021.

Per celebrare il ritorno degli asini panteschi e i risultati ottenuti, il Parco Nazionale ha in programma una serie di attività formative e promozionali che culmineranno in un grande evento dedicato all’asino pantesco a settembre. L’evento coinvolgerà scuole e visitatori con un ricco programma di iniziative.