Ospedale Civico, intitolata l’UTIC della Cardiologia alla memoria del dr Ettore D’Antonio

Palermo 17.12.2025- ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo, intitola l’UTIC (Unita’ di Terapia Intensiva Cardiologica) dell’UOC “Cardiologia” diretta dal dr. Ignazio Maria Smecca (presidio ospedaliero “Civico”) alla memoria del compianto medico cardiologo dr. Ettore D’Antonio.

A tal fine, questa mattina nel corso di una cerimonia privata, alla presenza della vedova del medico, e’ stata scoperta la targa all’uopo dedicata antistante l’ingresso all’area assistenziale in oggetto, per ricordare la dedizione umana e professionale e l’infaticabile ed encomiabile impegno che D’Antonio ha riservato ai pazienti soggetti alle cure cardiologiche intensive. Oltre ad essere stato il fondatore dell’UTIC dell’azienda, ne è stato anche aiuto responsabile, fino al 1996, quando e’ diventato direttore dello stesso reparto. Ricoprendo l’incarico fino alla pensione. Il dr. D’Antonio è scomparso a Palermo il 19 luglio del 2023.

Sul punto il direttore dell’UOC Cardiologia con UTIC attuale dell’azienda palermitana, dr. Ignazio Maria Smecca così ne traccia un commosso ricordo: “La sua guida era caratterizzata da una rara combinazione: autorevolezza unita ad un atteggiamento paterno di incoraggiamento e sostegno verso tutti coloro che lavoravano al suo fianco. La sua vita e il suo operato sono stati sempre accompagnati da una solida fede e da una profonda dedizione alla famiglia, valori che hanno permeato ogni scelta del suo percorso professionale. L’intitolazione odierna assume un significato particolarmente profondo perché il dr. D’Antonio è stato tra i fondatori della prima UTIC siciliana, nel senso moderno del termine e ha avuto l’intuizione e la capacità di realizzare un modello assistenziale innovativo per quei tempi: non più un’unità coronarica dedicata esclusivamente al trattamento del paziente infartuato, ma una struttura organizzata, attorno ad un team dedicato di medici e infermieri altamente qualificati, per il trattamento di tutti i cardiopatici critici”.

“Questo tributo rappresenta – commenta Walter Messina direttore generale di ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli – un omaggio ad una figura di altissima levatura umana e professionale, che ha lasciato un grande dono a quest’azienda e a tutta la comunità scientifica e sociale: l’UTIC che oggi è uno dei nostri fiori all’occhiello. Grazie alla sua visione eticamente rigorosa e, altresì, programmatica e lungimirante, egli rimane perennemente un esempio emblematico e costruttivo di grande caratura etica nell’ambito dell’assistenza sanitaria pubblica”.

Domenico Cipolla, direttore sanitario, di ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli evidenzia: “Rimane non solo un commosso ricordo verso un autorevole esponente della comunità scientifica e una figura di spicco per la nostra azienda, ma anche il frutto tangibile dell’abnegazione personale e umana, dell’impegno costruttivo che egli ha riservato al reparto di Cardiologia, ai pazienti, nonché il ruolo strategico ricoperto anche per l’evoluzione del contesto organizzativo clinico, che gli ha consentito di abbracciare moderni cambiamenti per migliorare la qualità delle cure e l’assistenza in UTIC ”.