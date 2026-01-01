Cronaca

Benvenuto Samuele: è lui il primo bimbo del 2026 nato a Palermo

È Samuele il primo bimbo nato a Palermo. Il piccolo pesa 3 chili e 100 grammi ed è venuto al mondo nel reparto di Neonatologia e Ostetricia dell’ospedale Policlinico. Mamma Roberta e il piccolo stanno bene.

La donna è alla sua prima gravidanza e ha partorito in modo spontaneo. Nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Civico è nata Azzurra alle 2.35. La bimba pesa 3 chili e 500 grammi.

