Se ci passi ti fai il “segno della croce”, nuovi cantieri sulla A19 tra Bagheria e Villabate

Palermo – Come annunciato la scorsa settimana, il 3 febbraio sono partiti i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza della A19 fra gli svincoli di Bagheria e Villabate. “Sul tratto autostradale si possono registrare code e rallentamenti dovuti all’avvio dei cantieri”, fa sapere l’Anas. “Si ribadisce, tuttavia, l’importanza della messa a norma delle barriere di sicurezza che per Anas resta un obiettivo prioritario”.

Le motivazioni dei lavori

Si tratta, infatti, di lavorazioni indifferibili della durata di pochi mesi che puntano a rendere ancor più sicura e più scorrevole l’autostrada con notevoli benefici per l’utenza. I cantieri sono stati avviati in questi mesi per consentirne la conclusione prima dell’inizio della stagione estiva.

La scelta del periodo dei lavori

“La scelta delle tempistiche – dice l’ente gestore – è ricaduta sui mesi invernali in virtù dell’ottimo flusso turistico che la Sicilia registra nel corso della stagione estiva”.