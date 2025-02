Allerta meteo in Sicilia: arancione e gialla

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per la Sicilia, con livello arancione per il Messinese e parte del Catanese, e livello giallo per il resto dell’isola.

Per la giornata di domani, 2 febbraio, si prevedono piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale, con accumuli moderati. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese sul resto della Sicilia, con accumuli da deboli a moderati.

Per la parte finale della giornata di oggi, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con accumuli da deboli a localmente moderati. Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese sul resto della Sicilia, con accumuli deboli.