Allerta meteo arancione e gialla in Sicilia, scuole chiuse a Palermo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 11 febbraio, fino alle ore 24.00 di domani 12 febbraio 2026. Nella giornata di domani, per il territorio palermitano, è prevista allerta gialla. Allerta arancione per il messinese.

Previste piogge Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e nord-orientali tirrenici, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri.

La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione civile. I bollettini meteo, infatti, prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari.

«Pur in presenza di un’allerta gialla – dichiara il sindaco – i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione».

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo in costante raccordo con la Protezione civile