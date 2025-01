C’è un nuovo movimento in Sicilia: a capo Ismaele La Vardera

Il deputato regionale Ismaele La Vardera, ex iena, ha annunciato la nascita del suo movimento politico, un progetto ambizioso che mira a coinvolgere tutti coloro che credono nella possibilità di un cambiamento reale e concreto in Sicilia. La Vardera, con evidente emozione, ha descritto la firma dell’atto costitutivo come un momento cruciale, “forse la sfida più grande della mia vita”, sottolineando l’importanza del coraggio e della lotta per realizzare un futuro migliore per l’isola.

Un progetto per unire le “cellule sane” della Sicilia

Il movimento si pone l’obiettivo di riunire le “cellule sane” della società siciliana, ovvero quelle persone che desiderano contribuire attivamente al riscatto del territorio. L’idea, secondo le parole del deputato, è quella di creare una forza unita e determinata a promuovere un cambiamento positivo e duraturo.

Presentazione ufficiale a San Valentino a Palermo

Il nome del movimento e il programma politico saranno svelati il 14 febbraio, giorno di San Valentino, alle 16:30 presso la Sala Baària del Mercato San Lorenzo a Palermo. La scelta della data e del luogo simboleggia l’amore e l’impegno per la terra siciliana, un “vero e proprio atto d’amore verso la nostra Isola”, come lo ha definito La Vardera.

Entusiasmo e partecipazione da tutta la Sicilia e oltre

L’annuncio della nascita del movimento ha suscitato grande entusiasmo e partecipazione, con migliaia di email ricevute da siciliani residenti in diverse parti del mondo. Questo testimonia l’interesse e la speranza riposta in un progetto politico che promette di dare voce alle istanze di cambiamento e rinnovamento.

Un invito ad unirsi al movimento

La Vardera ha rivolto un appello a tutti coloro che desiderano contribuire al progetto, invitandoli a contattare il movimento tramite l’indirizzo email [email protected]. “Ci vuole cuore per cambiare le cose”, ha affermato il deputato, “e noi, il cuore, ce lo mettiamo tutto”.