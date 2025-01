Tregedia sul lavoro in Sicilia, uomo vola in un dirupo col camion e muore

Ennesima tragedia stradale. Un 56enne, originario di Randazzo ma residente a Braidi (frazione di Montalbano Elicona), è deceduto oggi pomeriggio nei pressi della contrada San Cosimo di Patti, nel Messinese, lungo la strada di competenza provinciale che conduce all’area industriale.

L’uomo si trovava alla guida di un camion di grosse dimensioni (di proprietà della ditta di movimento terra per cui lavorava), quando è precipitato in un dirupo per cause ancora in corso di accertamento.