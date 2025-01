Da Dubai a Palermo, la BW Singapore prepara il futuro del gas italiano

La nave BW Singapore, una FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), è giunta a Palermo, segnando un passo importante verso la diversificazione delle fonti energetiche e il rafforzamento della sicurezza nazionale. L’arrivo di questa unità galleggiante a Palermo rappresenta un tassello fondamentale nella strategia energetica del Paese, contribuendo a ridurre la dipendenza da singole fonti di approvvigionamento.

Il ruolo strategico dei cantieri navali di Palermo

Proveniente dai cantieri di Dubai, la BW Singapore ha raggiunto i prestigiosi cantieri navali di Palermo, gestiti da Fincantieri. Questi cantieri, riconosciuti come un’eccellenza nel Mediterraneo, svolgeranno un ruolo cruciale nella preparazione della nave per la sua futura operatività. Gli interventi tecnici previsti includono operazioni meccaniche, strumentali ed elettriche, oltre alla messa a punto delle apparecchiature di rigassificazione. La scelta di Palermo come sede per questi lavori testimonia l’alta specializzazione e la competenza del personale italiano nel settore navale.

Un contributo all’indipendenza energetica

Dopo la sosta a Palermo, la BW Singapore proseguirà verso Cartagena, in Spagna, per le fasi di messa in gas e raffreddamento. Successivamente, a febbraio, la nave raggiungerà Ravenna, dove verrà collegata alla piattaforma d’ormeggio e sottoposta a ulteriori verifiche. L’entrata in esercizio è prevista per aprile 2025. Con la sua capacità di rigassificazione, la BW Singapore contribuirà ad aumentare la capacità italiana a 28 miliardi di metri cubi annui, compensando interamente i volumi di gas precedentemente importati dalla Russia.

Un simbolo di transizione energetica

L’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, ha sottolineato l’importanza strategica dell’arrivo della BW Singapore, definendola un ulteriore passo nella diversificazione delle forniture di gas avviata nel 2022. Questa strategia ha permesso all’Italia di affrontare con successo la crisi energetica scaturita dal conflitto russo-ucraino. La BW Singapore rappresenta quindi un simbolo di transizione energetica, volta a garantire stabilità, sostenibilità e indipendenza energetica.

L’orgoglio di Palermo e della Sicilia

Il coinvolgimento dei cantieri navali di Palermo in questo progetto di grande rilevanza è motivo di orgoglio per la città e per l’intera industria siciliana. L’esperienza acquisita e le competenze dimostrate consolidano il ruolo di Palermo come centro di eccellenza nel settore navale, aprendo nuove prospettive per il futuro. La BW Singapore non è solo una nave, ma un investimento nel futuro energetico dell’Italia, un futuro più sicuro e sostenibile.

Il GNL: una risorsa strategica per l’Italia

Il gas naturale liquefatto (GNL) sta acquisendo un ruolo sempre più strategico per la sicurezza e la diversificazione energetica italiana. Attualmente, rappresenta circa il 25% del consumo totale di gas del Paese. Oltre all’impianto di Ravenna, Snam detiene partecipazioni in tutti i terminali di rigassificazione del GNL operanti in Italia, tra cui il terminale Panigaglia a La Spezia, l’Adriatic LNG a Rovigo, l’OLT FSRU Toscana a Livorno e la FSRU Italis LNG a Piombino. Questi impianti contribuiscono a garantire un approvvigionamento energetico diversificato e sicuro per il Paese.