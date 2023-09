Sting attraversa lo Stretto di Messina in tempesta, il video è emozionante

Sting, il celebre cantautore britannico, ha recentemente attraversato lo Stretto di Messina a bordo di uno scafo d’epoca del 1902, documentando il tutto sui social network. L’imbarcazione è la Shenandoah, una maestosa goletta a tre alberi varata nel cantiere navale Townsend & Downey di New York nel 1902. Lungo quasi 40 metri, lo scafo in acciaio dello Shenandoah era originariamente impiegato per il trasporto merci, salpando tra la costa orientale degli Stati Uniti e i Caraibi.

Il videosocial della moglie Trudie Styler

La storica imbarcazione, perfettamente restaurata, oggi solca i mari con un equipaggio di otto persone ed ospiti speciali, come la rockstar Sting. È stata la moglie Trudie Styler a condividere su Instagram un video della traversata dello Stretto, che risale a fine luglio. Nelle immagini si vede l’equipaggio impegnato a governare le enormi vele della goletta, per un totale di 888 metri quadrati di tela, in condizioni di mare mosso con raffiche fino a 35 nodi. “Sono serviti degli eroi per gestire quella velatura imponente con quel vento – ha scritto la Styler – ma dopo un giro sulle montagne russe esilarante siamo riusciti ad attraversare lo Stretto di Messina. Lo scafo ci ha cullato come bambini”.

Sting si trasforma in marinaio

La colonna sonora della traversata è stata la canzone Hold My Hand di Lady Gaga, come svelato dalla stessa Trudie Styler. Una scelta musicale fluida e rilassante per accompagnare il passaggio dal Tirreno allo Ionio. Sting si è calato perfettamente nel ruolo di marinaio per l’occasione, come testimoniano le foto che lo ritraggono mentre aiuta l’equipaggio nelle manovre di navigazione.

Il legame speciale tra Sting e l’Italia

Il cantautore britannico ha un rapporto speciale con l’Italia, dove possiede una lussuosa tenuta in Toscana e dove ama passare lunghi periodi di vacanza. Poche settimane prima della traversata dello Stretto, Sting si era esibito in alcuni concerti nel nostro paese, tra cui uno spettacolare live al Sonic Park di Stupinigi, alle porte di Torino. Un’altra data italiana è prevista il prossimo 11 dicembre a Milano.

Chissà se il viaggio a bordo dello Shenandoah ha ispirato nuove canzoni al celebre artista inglese, che da oltre quarant’anni incanta il mondo con la sua musica. L’azzurro del mare e il fascino antico della goletta sono scenari perfetti per una penna brillante come quella di Sting. Messina e Reggio Calabria possono essere orgogliose di avergli regalato questa esperienza unica, che racchiude la storia e la bellezza dello Stretto in un perfetto connubio tra tradizione e modernità.