La mia prima Jeep

Uno dei motivi per cui i bambini adorano i veicoli elettrici a guida autonoma, è il fatto di poter avere a disposizione dei mezzi di trasporto che sono davvero identici, in tutto e per tutto a quelli degli adulti, perfette riproduzioni di quelle automobili che, fino a quel momento, avevano avuto modo di vedere solo in strada e che adesso, finalmente, possono guidare di persona.

Va detto, però, in maniera preliminare, che non tutte le case produttrici di questi particolari veicoli, sono in grado di offrire tutto questo. Perché non tutte le mini auto giocattolo elettriche sono uguali, ed è sempre l’attenzione ai dettagli a fare la differenza. Per chi vuole il meglio, c’è una sola concessionaria a cui rivolgersi.

Eh si, perchè anche per i veicoli elettrici per bambini a guida autonoma c’è una concessionaria, la più grande e fornita d’Europa, ed è Babycar. Qui i piccoli piloti in erba hanno la possibilità di trovare alcuni dei modelli di auto più popolari e iconici di sempre come, ad esempio, la meravigliosa Jeep per bambini Wrangler Rubicon, coloratissima e super accessoriata, perfetta per essere guidata facilmente su qualsiasi tipo di terreno, sportiva e arricchita con una serie di optional che la rendono davvero unica.

Una vera Jeep, ma a misura di bambino, perfetta in ogni dettaglio, a cominciare dai due sedili in morbida pelle e dalle portiere, che si possono aprire da ambo i lati, in modo che entrambi i passeggeri possano salire a bordo in tutta comodità. E proprio come per la “versione big“, anche la mini Jeep Babycar è dotata di optional eccezionali come, ad esempio, i fari a led, gli ammortizzatori e la retromarcia, per poter affrontare davvero ogni tipo di strada, come una vera auto sportiva.

In più, per rendere l’esperienza di guida ancora più entusiasmante, Babycar ha aggiunto alla sua Jeep un sistema di intrattenimento davvero eccezionale, composto da Radio FM, lettore mp3, micro sd e usb, per poter ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi momento.

Non dimentichiamoci, poi, dei sistemi di sicurezza in dotazione. Oltre alle cinture e alla partenza soft start, Babycar offre ai genitori la possibilità di godersi il momento di gioco del proprio bambino in tutta tranquillità. Grazie al radiocomando in dotazione, infatti, sarà possibile prendere il controllo dei veicolo, e lasciare che i piccoli passeggeri a bordo condividano il loro giro in macchina, senza altri pensieri, se non quello di divertirsi.

Perché la sua prima automobile dovrà essere speciale, e scegliendo Babycar non si sbaglia mai.

.