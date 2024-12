Grave incidente sulla SS115, sei persone ferite

Un grave incidente stradale ha causato il blocco del traffico sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” al km 209,500, nei pressi di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. L’incidente, che ha coinvolto diversi veicoli, ha provocato il ferimento di sei persone.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Al momento non sono disponibili dettagli precisi sulla dinamica dello scontro, ma l’impatto ha coinvolto più veicoli, causando il blocco totale della circolazione stradale in entrambe le direzioni.

La situazione innanzi alla Polizia, i Vigili del Fuoco e le ambulanze è apparsa seria. Chiamati, come detto, due elicotteri del 118 che hanno provveduto a trasportare a Palermo due feriti, più gravi degli altri, conducenti delle due autovetture scontratisi. Gli altri feriti sono stati trasportati nel vicino ospedale di Licata San Giacomo D’Altopasso.

Il personale di Anas è presente sul posto per gestire la viabilità e per ripristinare la normale circolazione il prima possibile. Il traffico è stato temporaneamente deviato su una strada alternativa, al fine di consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e di permettere la rimozione dei veicoli incidentati.