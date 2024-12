Neve in Sicilia: imbiancate diverse località, da Piano Battaglia, a Floresta all’Etna

Un’ondata di maltempo ha portato la neve in diverse località montane della Sicilia. A Floresta, nel cuore del Parco dei Nebrodi, si registrano nevicate intermittenti, con presenza anche di neve tonda, o graupel. Anche sull’Etna, sul versante nord in direzione Piano Provenzana, si osserva un leggero accumulo di neve a bassa quota, a seguito di un deciso calo delle temperature. Le precipitazioni nevose hanno interessato anche le Madonie, con accumuli significativi a Piano Battaglia.

Città Metropolitana di Messina: Interventi per la viabilità sui Nebrodi

A seguito delle nevicate, la Città Metropolitana di Messina è intervenuta prontamente per garantire la viabilità sulle strade provinciali del comprensorio nebroideo. Dalle prime ore del mattino, il personale dell’Autoparco, coordinato dall’Ing. Gaetano Maggioloti, responsabile del servizio di spazzamento neve e spargimento del sale, e dal Servizio Viabilità dell’area nebroidea, è al lavoro per liberare le arterie dalla neve.

Interventi mirati sulle strade provinciali

Gli interventi si concentrano in particolare sulle strade provinciali 166 “Portella Bufali”, che attraversa i comuni di San Teodoro e Cesarò, e 168 “Caronia – Capizzi”, lungo la dorsale dei Nebrodi, in corrispondenza di Portella dell’Obolo, a 1503 metri sul livello del mare. Questa zona, particolarmente esposta, richiede un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Monitoraggio costante e raccomandazioni per gli automobilisti

Palazzo dei Leoni assicura un monitoraggio continuo della percorribilità di tutte le arterie stradali interessate dalle precipitazioni nevose e dalla formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature. Si raccomanda agli automobilisti di dotarsi di catene da neve o pneumatici invernali, obbligatori per la circolazione sulle strade interessate dalle nevicate.