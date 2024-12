Il Festino di Santa Rosalia tra i migliori eventi mondiali, prestigioso riconoscimento

Il 400° Festino di Santa Rosalia, simbolo identitario del capoluogo siciliano, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale, classificandosi terzo (medaglia di bronzo) al Grand Prix dei Best Event Awards (BEA) 2024. Il premio, assegnato nella categoria principale che celebra il miglior evento globale dell’anno, indipendentemente dal genere, colloca il Festino tra le eccellenze mondiali nel settore degli eventi.

Sul podio insieme a giganti mondiali

La competizione era di altissimo livello. Il Festino di Santa Rosalia si è posizionato alle spalle di due colossi dell’organizzazione di eventi: la campagna globale “Corona. For every Golden Moment”, legata alle Olimpiadi di Parigi 2024, di cui Corona era sponsor ufficiale, e l’Amerigo Vespucci World Tour 2023-2025.

Doppio riconoscimento per il Festino

Oltre al bronzo nella classifica generale, il 400° Festino di Santa Rosalia ha conquistato anche la medaglia d’argento nella categoria Cultura. In questa sezione, l’evento palermitano è stato preceduto da un festival multimediale sulla pittura che ha coinvolto le principali città polacche e ha superato la Turandot messa in scena al Teatro alla Scala di Milano per il centenario di Giacomo Puccini.

La candidatura di Balich Wonder Studio

Il Festino è stato candidato ai BEA dalla Balich Wonder Studio, che ha prodotto l’evento in collaborazione con Odd Agency per il Comune di Palermo. Dopo essere entrato in finale tra i primi 10 eventi selezionati, il Festino ha brillato nella cerimonia di premiazione, ricevendo due importanti riconoscimenti.

Le parole del Sindaco Lagalla

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, definendolo “un traguardo straordinario che inorgoglisce la nostra città”. Lagalla ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, sottolineando come il Festino rappresenti “il racconto della nostra tradizione, il culto di una Rosalia che unisce”. Il sindaco ha inoltre evidenziato l’importanza del premio per la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico di Palermo.

L’obiettivo di internazionalizzare la Santuzza

L’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, ha ribadito l’obiettivo di internazionalizzare il culto di Santa Rosalia e di esportare il messaggio positivo che la santa patrona incarna. Cannella ha sottolineato come il Festino sia stato organizzato nel rispetto della tradizione, ma con una rilettura in chiave contemporanea, con particolare attenzione alla comunicazione del messaggio. L’assessore si è detto certo che il successo ottenuto contribuirà a incrementare i flussi turistici verso Palermo.

La mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

Il video e le immagini del 400° Festino di Santa Rosalia sono in mostra alla GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Palermo fino all’8 dicembre, nell’ambito dell’esposizione “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”.