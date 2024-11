Ciro travolto e ucciso in pieno centro, profondo dolore nel Palermitano

Ciro Fontana, aveva 72 anni ed era residente a Ficarazzi. È lui l’uomo che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Bagheria. Fontana è stato investito da un ciclomotore mentre percorreva a piedi via Consolare, una delle arterie principali della città, intorno alle 14:00.

L’incidente e i soccorsi

L’impatto, avvenuto a pochi metri dall’incrocio con corso Butera, è stato violento e si è verificato sotto gli occhi di numerosi passanti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al 72enne, trasportandolo d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo. Purtroppo, le gravi ferite riportate a causa del trauma si sono rivelate fatali.

Le indagini e la ricostruzione dell’accaduto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale di Bagheria per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche attraverso l’analisi di eventuali filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il ciclomotore coinvolto nell’incidente è stato sequestrato. Sembra che Fontana avesse appena acquistato un panino in un esercizio commerciale e stesse attraversando la strada quando è stato travolto dal mezzo a due ruote. Si ipotizza che il giovane conducente del ciclomotore non si sia accorto della presenza del pedone, non riuscendo ad evitare l’impatto.

Il cordoglio e le richieste di maggiore sicurezza

La notizia della tragica scomparsa di Ciro Fontana, persona stimata e rispettata nella comunità di Ficarazzi, si è rapidamente diffusa, suscitando profondo cordoglio. Fontana lascia la moglie Angela e i figli Francesco e Alberto. Dopo le procedure di rito, la salma è stata restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Sui social network, molti cittadini hanno espresso il loro dolore e rivolto un appello all’amministrazione comunale affinché vengano adottate misure per migliorare la sicurezza stradale in via Consolare, come l’installazione di dossi per ridurre la velocità dei veicoli.