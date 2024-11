Meteo Sicilia, freddo artico in arrivo: attesi fiocchi di neve sui monti

Un’ondata di aria fredda di origine artica si appresta a raggiungere la Sicilia, portando con sé un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche. Come dice Weather Sicily, attualmente, la regione sta sperimentando una fase di variabilità atmosferica, con temperature in aumento a causa di un breve prefrontale. Nelle prossime ore, tuttavia, i venti meridionali lasceranno spazio a forti venti settentrionali, preludio a un’inversione di tendenza sia termica che atmosferica.

Piogge sparse e calo delle temperature

Questo cambiamento è dovuto al passaggio di un fronte freddo, lo stesso che ha recentemente interessato il Nord Italia con piogge e nevicate a bassa quota. Sebbene la massa d’aria fredda, con temperature a 850 hPa intorno a 0/+1°C, non raggiungerà la Sicilia con piena intensità, porterà comunque precipitazioni sparse, soprattutto tra il pomeriggio/sera di venerdì e la notte successiva. Le piogge interesseranno principalmente i settori settentrionali dell’isola, in particolare le aree tra Palermo, Trapani e Messina. Successivamente, le precipitazioni potrebbero estendersi anche alle zone centrali e ioniche, seppur con minore intensità. Non si esclude la possibilità di fiocchi di neve coreografici oltre i 1500/1600 metri di altitudine su Madonie, Nebrodi ed Etna settentrionale, soprattutto nella giornata di sabato.

Temperature in calo e venti intensi

L’arrivo dell’aria fredda determinerà un calo delle temperature, che entro sabato si porteranno al di sotto delle medie stagionali di circa 5-6°C. Durante il picco della fase fredda, previsto tra sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, le temperature minime in alta montagna potrebbero avvicinarsi allo zero, mentre lungo le coste si attesteranno intorno agli +8/10°C. Le temperature massime nelle principali città costiere non dovrebbero superare i +16/+17°C. I venti, inizialmente forti da nord, tenderanno a diminuire di intensità nel corso del weekend.

Previsioni per il weekend

Il fronte freddo, pur portando un calo delle temperature e precipitazioni sparse, non sarà caratterizzato da piogge abbondanti, soprattutto durante il periodo più freddo del weekend. L’aria fredda, di origine artica, raggiungerà la Sicilia a partire da venerdì sera, con temperature a 1500 metri di quota che si attesteranno intorno a +1/+2°C nella giornata di sabato. Prima dell’arrivo dell’aria fredda, un debole sistema di instabilità porterà piogge sparse lungo il settore tirrenico nel pomeriggio di venerdì, con locali rovesci più probabili sul Messinese. Altrove il tempo rimarrà asciutto. I venti soffieranno forti di maestrale venerdì, ruotando a tramontana sabato. I mari saranno molto mossi o agitati.