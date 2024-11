Incidente mortale a Palermo, ragazzo di 26 anni muore nel sottopasso di Corso Calatafimi

Un tragico incidente stradale a Palermo poco prima di mezzanotte. Un giovane di 26 anni è deceduto a seguito di un impatto in viale Regione Siciliana, nei pressi del sottopasso di corso Calatafimi, in direzione Trapani. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere contorte dell’auto. Presenti anche la polizia, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, e il personale del 118. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, viale Regione Siciliana è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Al momento non sono ancora chiare le cause del sinistro. Sembra che non siano coinvolti altri veicoli. Le autorità stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e l’identità della vittima.