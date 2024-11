Si schiantano con il parapendio muore il padre, gravissima la figlia

Un uomo è deceduto per arresto cardiaco dopo essere precipitato con il parapendio sul lungomare di Ponente a Milazzo. Inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi, ed era stato trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo. Un improvviso aggravamento ha però portato al decesso.

Figlia in prognosi riservata

La figlia, che era con lui durante il volo in parapendio, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono gravi, con prognosi riservata, a seguito della perdita di un piede nell’impatto.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Messina sono intervenuti sul luogo dell’incidente, un costone sulla riviera di ponente di Milazzo, poco dopo le 14. Hanno prestato soccorso a padre e figlia, provvedendo al loro trasporto in luoghi sicuri per l’affidamento al personale medico. Hanno inoltre gestito l’assistenza antincendio per l’atterraggio e il decollo dell’elisoccorso.