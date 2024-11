Scontro mortale contro un palo, Giuseppe muore a 55 anni

MESSINA – Un uomo di 55 anni, Giuseppe Ingemi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Garibaldi, nei pressi della Prefettura di Messina. L’uomo, alla guida di una Harley Davidson Sportster, ha perso il controllo del mezzo, impattando violentemente contro un palo della luce.

Inutili i soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, alcuni passanti hanno allertato i soccorsi e un autista dell’Atm ha tentato di rianimare l’uomo utilizzando il defibrillatore a bordo del suo autobus. Purtroppo, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani, così come quelli del personale del 118 giunto sul posto. Il decesso è stato constatato poco prima delle 21:30.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Ingemi stava percorrendo via Garibaldi, probabilmente in direzione del centro città, proveniente da viale della Libertà, quando ha perso il controllo della sua motocicletta. Al momento non sembra che altri veicoli siano stati coinvolti nell’incidente.

Indagini in corso

La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi del caso fino a tarda sera per accertare la dinamica dell’incidente. La moto è stata sequestrata e la salma di Ingemi è stata trasferita presso la camera mortuaria del Policlinico di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Via Garibaldi, un incrocio pericoloso

L’incrocio in cui si è verificato l’incidente è tristemente noto per essere teatro di frequenti incidenti stradali. Un altro incidente mortale, avvenuto nella carreggiata opposta, aveva causato la morte di Massimiliano Costa, un parrucchiere di 44 anni.