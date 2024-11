Allerta maltempo in arrivo in Sicilia: previsti temporali e forti venti

La Protezione Civile regionale, in linea con l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile nazionale per la Sicilia nord-orientale e la Calabria, prevede condizioni meteo avverse per la giornata di mercoledì 20 novembre 2024. Si attendono venti di burrasca dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi fino a burrasca forte, e forti mareggiate lungo le coste esposte.

Precipitazioni e temporali previsti

Oltre ai forti venti e alle mareggiate, sono previste anche precipitazioni e temporali, concentrati principalmente nella Sicilia nord-occidentale. La zona del Messinese, già colpita da forti piogge e temporali nei giorni scorsi, in particolare il 12 novembre, e per la quale era in vigore un’allerta gialla per rischio idrogeologico il 19 novembre, resta sotto osservazione. Anche la provincia di Catania, con i territori di Giarre, Riposto e Acireale, precedentemente interessati da eventi meteorologici intensi, potrebbe essere nuovamente coinvolta.

Temperature miti nonostante il maltempo

Nonostante le avverse condizioni meteo previste, le temperature rimarranno stazionarie e relativamente miti, simili a quelle dei giorni precedenti. Le città più calde saranno Siracusa, Palermo, Catania e Trapani, con temperature massime che supereranno i 20-22 gradi. Le minime scenderanno sotto i 10 gradi solo nelle province di Enna e Caltanissetta.

Previsioni dettagliate per la Sicilia

Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte della regione per la maggior parte della giornata. Precipitazioni intermittenti, di debole o moderata intensità, interesseranno la Sicilia meridionale e occidentale e, in serata, il Messinese tirrenico. Altrove si prevedono maggiori spazi di sereno. I venti saranno prevalentemente moderati o forti, soprattutto lungo le coste tirreniche e meridionali, provenienti dai quadranti occidentali, con possibili raffiche fino a burrasca. I mari saranno da poco mossi a mossi nello Ionio, da mossi a molto mossi negli altri bacini, e agitati, in serata, nei settori occidentali del Tirreno e dello Stretto di Sicilia.