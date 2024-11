Il Festino, il miracolo e la fede: l’ammiraglia Mediaset porta Santa Rosalia in TV

Santa Rosalia e il 400° Festino protagonisti su Canale 5. Sabato prossimo alle 9:30, Canale 5 e Mediaset Italia trasmetteranno “I Viaggi del Cuore”, un programma condotto da Don Davide Banzato, dedicato alla vita di Santa Rosalia e al 400° Festino di Palermo. La trasmissione offrirà uno sguardo approfondito sulla storia della Santa Patrona e sulle celebrazioni che hanno animato la città lo scorso luglio. L’episodio, parte della 18esima stagione del programma, rappresenta un’opportunità unica per scoprire la profonda devozione popolare che circonda la figura di Santa Rosalia.

Palermo al centro dell’attenzione nazionale e internazionale

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della trasmissione nel promuovere la città a livello nazionale e internazionale. L’assessore Giampiero Cannella ha evidenziato come il programma contribuisca al percorso di promozione turistica intrapreso dall’Amministrazione, mirato ad attrarre nuovi flussi turistici e a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico palermitano. L’attenzione rivolta a Palermo da parte dei produttori e degli autori della trasmissione è stata accolta con gratitudine dall’assessore, che vede nell’iniziativa un’occasione preziosa per far conoscere la comunità e il territorio a un pubblico più vasto.

Un viaggio tra fede, storia e tradizione siciliana

“I Viaggi del Cuore”, condotto da Don Davide Banzato, torna dal 17 novembre con una nuova stagione ricca di contenuti dedicati a luoghi di fede e storia. La prima tappa di questa 18esima edizione è proprio Palermo, con un focus sul Festino di Santa Rosalia, una delle celebrazioni più sentite della Sicilia. Il programma si propone di immergere il pubblico nella spiritualità siciliana, esplorando la storia locale e le tradizioni che legano cultura e religione. Dalla vivacità dei mercati storici, come Ballarò, alla maestosità delle chiese, Palermo offre uno scenario suggestivo per l’avvio della nuova stagione.

Un’immersione nel cuore della cultura palermitana

Oltre al Festino di Santa Rosalia, la trasmissione esplorerà anche altri aspetti della cultura palermitana, offrendo un ritratto completo della città. Il programma si propone di far conoscere al pubblico la ricchezza del patrimonio artistico, architettonico e storico di Palermo, evidenziando il profondo legame tra la città e la sua Santa Patrona. “I Viaggi del Cuore” rappresenta un’opportunità per scoprire la bellezza e la spiritualità di Palermo, immergendosi nelle sue tradizioni e nella sua storia millenaria. La trasmissione proseguirà poi il suo viaggio in altre località, tra cui l’Irlanda e Malta, offrendo al pubblico un’esperienza di scoperta e di approfondimento culturale.