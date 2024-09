Santa Rosalia è la santuzza che tutti amano, a Palermo l’Acchianata

Palermo si prepara a vivere due giorni di intense manifestazioni religiose e di folclore popolare per Santa Rosalia. In programma l’Acchianata di stasera e domani l’omaggio di cento artisti che animeranno la salita al Santuario di Monte Pellegrino.

Si tratta di appuntamenti molto sentiti dai palermitani, che ogni anno rinnovano così la loro devozione per la patrona della città. Quest’anno poi le celebrazioni assumono un significato ancora più profondo, perché si chiude l’Anno Giubilare Rosaliano indetto dall’arcivescovo Corrado Lorefice per il 400° anniversario della riscoperta delle spoglie della Santa.

L’Acchianata di stasera vedrà protagonisti centinaia di fedeli che, dalle 21 in poi, saliranno lentamente lungo la scalinata che porta al Santuario seguendo l’urna con le reliquie. I palermitani compiono questo gesto per i motivi più vari: per chiedere un lavoro o ringraziare per una guarigione, ma anche semplicemente per sentirsi parte di una comunità.

L’urna è stata traslata oggi pomeriggio dalla Cattedrale di Palermo al Santuario, dove rimarrà fino a sabato prossimo. Stasera, dopo l’accoglienza dei fedeli, è prevista alle 18 la Messa officiata da don Giuseppe Vagnarelli e alle 19 i Vespri solenni guidati da don Giuseppe Di Giovanni.

L’Acchianata vera e propria inizierà alle 21 con l’arcivescovo Lorefice che guiderà la lunga processione lungo la scala fino alla cima del Monte Pellegrino, dove alle 23.30 celebrerà la Messa sul piazzale antistante la grotta che custodisce le spoglie della Santa.

Anche domani, 15 settembre, l’Acchianata continuerà per tutto il giorno, con la partecipazione spontanea di migliaia di palermitani e turisti. In questa giornata la salita sarà allietata da cento artisti, tra musicisti, attori, comici e ballerini, che si esibiranno in brevi performance in quattro diverse postazioni lungo il percorso.

Gli spettacoli, della durata di 20-30 minuti ciascuno, si ripeteranno a ciclo continuo dalle 20.30 alle 23. Ogni ora gli artisti si alterneranno nelle quattro stazioni: ai piedi della scala, alla panoramica, al Santuario e infine al Belvedere.

Si tratta di un omaggio spontaneo del mondo artistico palermitano alla patrona, voluto dalla cooperativa Le Baccanti e patrocinato dal Comune. Canteranno e suoneranno Ottoni Animati, Elena Pistillo, Marco Manera e altri nomi noti della scena palermitana. Gli spettacoli saranno presentati da Massimo Minutella e Licia Raimondi.

“Sono grato agli artisti per questo contributo in un anno così importante”, ha detto il sindaco. L’assessore alla Cultura Giampiero Cannella ha sottolineato come l’immagine di Palermo abbia viaggiato nel mondo grazie a tutte le manifestazioni organizzate per il Festino nel suo 400° anniversario.

Le celebrazioni per Santa Rosalia continueranno per tutto il mese di settembre con Messe quotidiane al Santuario e la partecipazione di vescovi e cardinali da tutta la Sicilia. Domenica 6 ottobre la conclusione con la Messa di ringraziamento di don Natale Fiorentino, reggente del Santuario.