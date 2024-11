Storica trattoria palermitana di Piazza San Domenico chiude, arriva il colosso del pollo fritto

Piazza San Domenico, cuore pulsante del centro storico palermitano, si prepara a salutare un pezzo della sua storia culinaria. La trattoria “A Tavula è Cunzata”, annessa al celebre Bar Lucchese, chiuderà definitivamente i battenti. Dopo circa nove anni di attività, la famiglia Lucchese, proprietaria dello storico bar e della trattoria, ha deciso di interrompere la gestione del ristorante, concentrandosi esclusivamente sul bar gelateria, un’istituzione a Palermo dal lontano 1937.

La decisione della famiglia Lucchese

La scelta di chiudere la trattoria, come confermato da Carmelo Lucchese, non è dettata da difficoltà economiche o dalla crisi del settore. Al contrario, l’attività ristorativa procedeva a gonfie vele. La motivazione principale risiede nella volontà di dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata, sacrificate negli anni a causa degli impegni lavorativi. La gestione contemporanea del bar e della trattoria richiedeva un notevole investimento di tempo ed energie, che la famiglia Lucchese ha deciso di ridimensionare.

Il futuro del locale: l’arrivo di KFC

Secondo indiscrezioni, il locale di Piazza San Domenico, lasciato libero da “A Tavula è Cunzata”, accoglierà prossimamente un nuovo ristorante della catena americana KFC, specializzata in pollo fritto. Questa nuova apertura rappresenta il quarto punto vendita KFC a Palermo, dopo quelli già presenti in via Notarbartolo e nei centri commerciali Conca D’Oro e Forum. La scelta di Piazza San Domenico, strategica per la sua centralità e la vicinanza alla Vucciria, meta turistica e fulcro della movida palermitana, conferma l’interesse delle grandi catene di ristorazione per il centro storico.

Il Bar Lucchese: una tradizione che continua

Mentre la trattoria chiude, il Bar Lucchese continua la sua attività, proponendo la sua rinomata gelateria e la tavola calda in un locale contiguo su via Maccheronai. Il bar, punto di riferimento per generazioni di palermitani e meta ambita dai turisti, manterrà la sua offerta tradizionale, dai gelati artigianali ai piatti tipici della cucina palermitana. Un’istituzione che resiste al tempo e alle nuove tendenze, continuando a deliziare i palati di chi sceglie di immergersi nell’atmosfera autentica della Vucciria. La chiusura di “A Tavula è Cunzata” rappresenta la fine di un capitolo, ma anche l’inizio di una nuova fase per Piazza San Domenico.