Tragedia durante operazione per calcoli, 35enne muore a Palermo: lascia moglie, figlia e una in attesa

Un giovane padre di 35 anni, Vito Manno, è deceduto a seguito di un intervento chirurgico per calcoli biliari, gettando nello sconforto la famiglia e aprendo un’inchiesta giudiziaria che vede undici sanitari indagati per responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

L’intervento e il tragico epilogo

Manno, piccolo imprenditore con una figlia di due anni e in attesa di una seconda, si è sottoposto all’intervento presso la clinica Torina. Dopo l’operazione, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, rendendo necessario il trasferimento al nosocomio Villa Sofia, dove purtroppo è spirato il 3 novembre.

L’inchiesta e la ricerca della verità

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Manno presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico per accertare le cause del decesso. L’iscrizione nel registro degli indagati di undici medici è un atto dovuto per consentire loro di partecipare, tramite i propri legali, agli accertamenti. La famiglia di Manno, assistita dagli avvocati Antonio Pecoraro e Stefania Virga, ha nominato dei consulenti di parte che assisteranno all’esame autoptico.

Il dolore della famiglia e la denuncia

Distrutti dal dolore, i familiari di Vito Manno hanno sporto denuncia, esprimendo incredulità e amarezza per la tragica scomparsa a seguito di un intervento apparentemente non complesso. La polizia ha sequestrato cartelle cliniche e documentazione sanitaria per ricostruire il percorso clinico del paziente tra la clinica privata e l’ospedale pubblico, individuando i medici coinvolti nell’assistenza. Un rapporto preliminare è già stato consegnato al Pubblico Ministero.

Le indagini e i prossimi passi

L’indagine mira a determinare l’eventuale presenza di colpe mediche o responsabilità dei sanitari, in particolare di coloro che hanno eseguito l’intervento chirurgico. Si verificherà se Manno abbia ricevuto l’assistenza necessaria e se il decesso fosse evitabile. I pareri tecnici degli specialisti e dei medici legali saranno cruciali per la ricostruzione degli eventi. Al momento, le indagini sono in fase iniziale e si attende il deposito delle perizie per avere un quadro più completo sulle cause della morte di Vito Manno. Solo dopo l’autopsia, la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.