Gambero Rosso di Mazara: un tesoro siciliano in tour

Il gambero rosso di Mazara del Vallo, un tesoro ittico proveniente dalle profondità del Mediterraneo, si prepara a un viaggio attraverso l’Italia. Pescato nelle acque cristalline e ricche di sale tra i 250 e i 1.300 metri di profondità, questo crostaceo decapode rappresenta un’eccellenza siciliana, simbolo di una tradizione marinara che affonda le sue radici negli anni Cinquanta. La Campisi Group dei fratelli Piero e Natale Campisi ha ideato il “Gran Galà del gambero rosso di Mazara del Vallo”, un evento itinerante che celebra questo prodotto unico e ne promuove la conoscenza, l’apprezzamento e la tutela.

Una itinerante celebrazione del gusto: da Milano a Mazara del Vallo

Il tour partirà da Milano, farà tappa a Roma e si concluderà a Mazara del Vallo, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo. L’iniziativa, presentata all’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, si propone di diffondere la “pace del pesce” attraverso la blue economy e la cooperazione tra i popoli. Un viaggio alla scoperta dei sapori e dei saperi legati a questa prelibatezza, un’occasione per conoscere la storia e la passione della gente di mare di Mazara del Vallo.

Dalla tradizione marinara all’innovazione gastronomica

La pesca del gambero rosso rappresenta una tradizione secolare per la marineria di Mazara del Vallo, tramandata di generazione in generazione. Piero Campisi sottolinea l’importanza di promuovere questo prodotto non solo dal punto di vista commerciale e gastronomico, ma anche turistico, presentando Mazara del Vallo come la capitale italiana della pesca, riconosciuta a livello internazionale per la qualità del suo gambero rosso.

Voci dal Mare: gli imprenditori protagonisti del racconto

Il Gran Galà vedrà la partecipazione degli imprenditori del settore, coloro che ogni giorno affrontano il mare e conoscono a fondo le tecniche di pesca. Avranno l’opportunità di illustrare le diverse fasi del processo, dalla cattura alla lavorazione, mettendo in luce l’unicità del gambero rosso di Mazara del Vallo rispetto ad altre marinerie. Antonino Lo Presti, uno degli imprenditori coinvolti, condividerà la sua esperienza e la sua passione per questo prodotto d’eccellenza.

Un simbolo di pace e cCooperazione tra i popoli

Natale Campisi evidenzia il valore simbolico del gambero rosso, che diventa emblema di pace e di dialogo interculturale. Mazara del Vallo, città di incontro e scambio tra diverse culture, ha stretto una collaborazione con la Diocesi e il Vescovo per promuovere la concordia tra i popoli, un messaggio di unità che si riflette anche nella pesca e nella condivisione delle risorse del mare. Il gambero rosso di Mazara del Vallo, dunque, non è solo un prodotto gastronomico di alta qualità, ma anche un simbolo di pace e di speranza per un futuro di collaborazione e prosperità.