Esclusi autonomi e partite IVA: Bonus Natale da 100 euro solo ai dipendenti

Il governo ha annunciato l’ampliamento del Bonus Natale di 100 euro, che sarà erogato con la tredicesima mensilità. Inizialmente previsto per poco più di un milione di lavoratori dipendenti, il bonus raggiungerà ora 4,5 milioni di persone, grazie all’eliminazione del requisito del coniuge a carico. Per ottenere il bonus, sarà sufficiente avere un reddito inferiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. Questa misura rappresenta un notevole incremento rispetto alla platea iniziale, quadruplicando il numero di beneficiari.

Requisiti semplificati per il Bonus Natale

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha spiegato che l’obiettivo è fornire un sostegno concreto alle famiglie italiane, soprattutto durante il periodo natalizio, quando le spese tendono ad aumentare. L’eliminazione del requisito del coniuge a carico semplifica l’accesso al bonus, includendo anche i genitori single. Questa decisione amplia significativamente la platea dei beneficiari, rispondendo alle richieste di partiti di maggioranza, opposizioni, sindacati e associazioni.

Ulteriore sostegno ai lavoratori

Il Bonus Natale si aggiunge ad altre misure governative volte a sostenere i lavoratori e le famiglie, come la riduzione dell’Irpef e del cuneo fiscale. Queste iniziative mirano a stimolare i consumi e a promuovere la crescita economica. Il governo considera questo intervento un’ulteriore spinta per i consumi natalizi, offrendo un aiuto concreto ai contribuenti in un momento di particolare impegno economico.

Come richiedere il Bonus Natale

Per ottenere il bonus, i lavoratori dipendenti dovranno presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro il 22 novembre. Gli statali, invece, dovranno compilare una scheda sulla piattaforma NoiPa. È fondamentale rispettare la scadenza per garantire l’erogazione del bonus con la tredicesima mensilità. Chi non presenterà la domanda entro i termini previsti potrà comunque ottenere il bonus con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Per i lavoratori domestici, il bonus sarà erogato tramite la dichiarazione dei redditi, in quanto non hanno un sostituto di imposta.

Chi è escluso dal Bonus Natale

Nonostante l’ampliamento della platea, il Bonus Natale non sarà accessibile ai lavoratori autonomi e alle partite IVA. Rimangono inoltre esclusi coloro che superano il limite di reddito di 28.000 euro e chi non ha figli a carico. L’obiettivo del governo è concentrare gli aiuti sui lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e famiglie con figli, considerati più vulnerabili alle fluttuazioni economiche.