Boom di offerte di lavoro al Recruiting Day Alberghiero in Sicilia, 826 candidati per 650 posti

Seicentocinquanta posizioni lavorative, ottocentoventisei candidati e ventotto aziende coinvolte: questi i numeri del primo “Recruiting Day Alberghiero” organizzato dalla Regione Siciliana, attraverso il Centro per l’impiego di Palermo, in collaborazione con Federalberghi Palermo e con l’assistenza tecnica di Sviluppo Lavoro Italia, e rivolto ai soggetti che appartengono al bacino dei disoccupati ordinari e percettori di Naspi e Dis-coll, di beneficiari di assegno di inclusione, o supporto formazione lavoro, tutti afferenti al bacino Gol.

«Abbiamo registrato numeri importanti per questo recruiting – dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano -. Coinvolgere così tante aziende e offrire 650 posti di lavoro rappresenta un risultato significativo per il nostro progetto. Questo dimostra l’interesse del mercato e la nostra capacità di connettere i talenti con le opportunità giuste. Siamo entusiasti nel vedere come questi nuovi posti di lavoro possano contribuire alla crescita delle persone e delle aziende coinvolte. Un ringraziamento va a Salvatrice Rizzo, dirigente del Centro per l’impiego di Palermo, a Federalberghi Palermo e a Sviluppo Lavoro Italia che, come noi, hanno creduto fermamente in questo piano rivolto ai firmatari del patto unico Gol».

Gli incontri vengono effettuati al San Paolo Palace in via Messina Marine, dove le aziende stanno valutando direttamente i candidati attraverso colloqui individuali, esplorando le competenze, le esperienze e le aspirazioni professionali dei partecipanti.

«Le iniziative come quella di Palermo – spiega Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia – che favoriscono in modo concreto e tangibile le azioni di incrocio domanda/offerta, dimostrano che la strada tracciata è quella giusta. Le oltre 650 offerte di lavoro di oggi confermano la validità dei job day anche su bacini di lavoratori non necessariamente “ready to work”. Ora restiamo in attesa degli esiti occupazionali che saranno certamente positivi vista la grande partecipazione».

I candidati, che avevano presentato i curricula rispondenti alle richieste da parte delle aziende, sono stati convocati negli uffici del Cpi di Palermo per un’attività di orientamento, preparazione al colloquio e accompagnamento al lavoro. Una fase propedeutica all’incontro di oggi, durante il quale i candidati hanno la possibilità di presentare il proprio profilo professionale alle aziende in un ambiente dinamico e professionale, con colloqui individuali per conoscere meglio le offerte di lavoro.

Le aziende interessate hanno confermato la partecipazione e le posizioni disponibili attraverso Federalberghi Palermo e Sviluppo Lavoro Italia. Sul fabbisogno espresso dalle strutture associate a Federalberghi, sono state raccolte le autocandidature provenienti dagli utenti iscritti al Cpi.