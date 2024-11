Assunzioni nel settore alberghiero, a Palermo recruiting day

La Regione Siciliana, attraverso il Centro per l’impiego di Palermo e in collaborazione con Federalberghi Palermo e Sviluppo Lavoro Italia, ha organizzato un recruiting day per il settore alberghiero che si terrà domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 9.30 all’Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine 91.

L’appuntamento è rivolto ai soggetti, già selezionati dal Cpi dopo l’esame dei curricula e gli incontri in presenza, che appartengono al bacino dei disoccupati ordinari e percettori di Naspi e Dis-coll, di beneficiari di assegno di inclusione o supporto formazione lavoro, tutti afferenti al bacino Gol. Questa giornata di incontro tra aziende del settore e candidati vedrà la partecipazione dell’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano.

«Il recruiting day è un’occasione unica che darà alle aziende del settore alberghiero la possibilità di entrare in contatto con personale qualificato – osserva Albano –. I dati in nostro possesso dimostrano che iniziative del genere, come avvenuto nel recente passato in altri settori, possono dare un concreto aiuto a chi è in cerca di lavoro e alle aziende che, spesso, hanno bisogno di personale ma non riescono a trovare i profili richiesti».