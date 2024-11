Piove a dirotto ed è alluvione, 92 mm di pioggia in un’ora: a Giarre e Riposto è emergenza

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Sicilia orientale, concentrandosi in particolare tra i comuni di Giarre e Riposto, nel Catanese. L’allerta arancione diramata per la giornata ha trovato conferma nella realtà, con fiumi d’acqua che hanno invaso le strade, provocando allagamenti e frane. Particolarmente colpita la zona tra Giarre e Riposto, dove si registrano danni ingenti e disagi per la popolazione.

Auto trascinate in mare e strade allagate

Scene drammatiche si sono verificate a Torre Archirafi, frazione marinara di Riposto, dove alcune auto sono state trascinate dalla furia dell’acqua fino al mare. Allagamenti diffusi si registrano anche in altre zone, con strade trasformate in fiumi in piena. Un’imbarcazione in legno, lasciata sulla strada, è stata travolta dalla corrente. Sui social, i cittadini esprimono preoccupazione e paura, denunciando la mancata manutenzione del territorio e gli interventi insufficienti negli anni.

Interventi dei Vigili del Fuoco e disagi sulla A18

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto sono intervenuti sulla autostrada A18 Messina-Catania, al km 56, tra Fiumefreddo e Giarre, per soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati a causa dell’allagamento della carreggiata. Anche la viabilità ordinaria è fortemente compromessa, con diverse strade chiuse al traffico a causa di allagamenti e frane.

Crolli e isolamento a Tagliaborse e Acireale

A Tagliaborse, enclave del comune di Mascali nel territorio di Giarre, il crollo di un muro in via Salvatore D’Acquisto ha isolato la frazione. Gli abitanti hanno lanciato un appello per ottenere aiuto. Anche ad Acireale si registrano gravi disagi: una frana ha causato il crollo di una parte della Timpa, bloccando la strada provinciale che collega la città a Riposto. Un automobilista rimasto bloccato ha descritto la situazione come “catastrofica”.

Precipitazioni record a Riposto

La stazione di rilevamento del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) di Riposto ha registrato dati impressionanti: 92 millilitri d’acqua caduti in una sola ora (alle 11:15). Un dato eccezionale, che spiega la violenza del nubifragio che si è abbattuto sulla zona. A confronto, nelle vicine Linguaglossa e Pedara sono stati registrati rispettivamente quasi 4 millilitri e 1,2 millilitri di pioggia.