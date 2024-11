Sicilia sommersa: è avvenuto un nubifragio devastante

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla costa orientale della Sicilia mercoledì 13 novembre, causando ingenti danni e disagi nei comuni di Giarre e Riposto. Le precipitazioni, che hanno raggiunto i 400 mm dalla mezzanotte, hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi, allagando case e intrappolando i residenti.

Scene di Devastazione

Le immagini provenienti dai comuni colpiti mostrano uno scenario drammatico: strade sommerse, abitazioni allagate e residenti costretti a rifugiarsi ai piani superiori o a richiedere l’intervento dei soccorsi. Vigili del fuoco e Protezione Civile sono al lavoro per evacuare le persone isolate e fornire assistenza.

Frane e Smottamenti Aggiungono al Caos

La situazione è aggravata da frane e smottamenti che hanno interrotto le comunicazioni e ostacolato le operazioni di soccorso. Le autorità locali hanno attivato il piano di emergenza, esortando la popolazione a rimanere in casa ed evitare spostamenti non necessari.

Maltempo Flagella la Provincia di Catania

Il maltempo ha colpito duramente la provincia di Catania, in particolare la zona costiera. Acireale e Giarre sono tra le città più colpite. L’autostrada Messina-Catania è stata invasa dall’acqua e interessata da frane, con conseguente chiusura del tratto tra Acireale e Fiumefreddo.

Interventi di Soccorso in Corso

I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi per dissesti statici e recupero di auto, concentrandosi principalmente su Giarre, Acireale e Linguaglossa. È stato richiamato personale in servizio straordinario per far fronte all’emergenza. Anche Siracusa ha subito allagamenti, con alcune case evacuate a causa dell’acqua alta. Le scuole sono chiuse in quasi tutta la provincia etnea e a Siracusa, mentre a Messina le lezioni si svolgono regolarmente.

Allerta Rossa e Disagi sull’A18

L’allerta rossa è stata dichiarata a causa delle piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in fiumi in piena, rendendo la viabilità impraticabile. Sull’autostrada A18, tra Catania e Messina, si registrano gravi disagi, con allagamenti e blocchi stradali, soprattutto nel tratto tra Taormina e Acireale. La polizia stradale è sul posto per gestire la situazione, mentre i Vigili del Fuoco, con sommozzatori e unità di soccorso fluviale, lavorano per liberare automobilisti e mezzi intrappolati.

Crolli e Interventi a Tappeto

Ad Acireale, un muro è crollato a causa delle piogge, fortunatamente senza feriti. I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi nella provincia di Catania, tra soccorsi a persone, assistenza per allagamenti e messa in sicurezza di strutture. Giarre, Acireale e Linguaglossa sono i comuni più colpiti. Il Comando di Siracusa ha inviato unità di supporto per aiutare a gestire l’emergenza. Le autorità raccomandano di evitare gli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.