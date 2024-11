Portata al Foro Italico e violentata a turno: condannati tutti

Condanne per lo stupro di gruppo al Foro Italico. Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao sono stati condannati a sette anni di carcere ciascuno. Cristian Barone a sei anni e quattro mesi, mentre Samuele La Grassa a quattro anni. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Roberto Murgia.

La vicenda

I sei imputati, processati con rito abbreviato, sono accusati di aver stuprato a turno una ragazza di 19 anni la notte tra il 6 e il 7 luglio 2022. Il fatto è avvenuto in un cantiere abbandonato al Foro Italico di Palermo.

Pene inferiori alle richieste

La Procura aveva richiesto dodici anni di carcere per tutti gli imputati, tranne che per La Grassa, per il quale erano stati chiesti dieci anni e otto mesi. Le pene inflitte dal tribunale sono quindi inferiori alle richieste dell’accusa.