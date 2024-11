Tragedia sulla Palermo-Catania: muore un bambino di 8 anni

Un incidente stradale ha causato la morte di un bambino di 8 anni, Gioele Tempra, residente a Campofelice di Roccella. Lo scontro, avvenuto intorno alle 18.30 sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi della zona industriale di Termini Imerese, ha coinvolto due veicoli, uno dei quali si è ribaltato.

Altri Feriti e Intervento dei Soccorsi

Oltre al decesso del piccolo Gioele, l’incidente ha provocato il ferimento di almeno altre due persone. Il personale del 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente, trasportando i feriti in ospedale. Purtroppo, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Dinamica dell’Incidente Ancora da Accertare

L’incidente si è verificato in direzione Catania. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termini Imerese e il personale dell’Anas per gestire la viabilità.