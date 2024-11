McDonald’s e Cisalfa assumono a Palermo, posizioni aperte

McDonald’s, la nota catena di fast-food, continua la sua espansione in Sicilia e annuncia nuove opportunità di lavoro a Palermo, presso il punto vendita di via Ugo La Malfa. L’azienda, che ha recentemente inaugurato un nuovo ristorante in Corso Calatafimi, è alla ricerca di personale da inserire nel ruolo di Addetto/a Ristorazione – Crew. La posizione prevede mansioni sia in cucina, per la preparazione e la gestione delle ordinazioni, che in sala, per l’accoglienza e l’assistenza alla clientela. I candidati ideali dovranno possedere un diploma di scuola media superiore, spiccate doti relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. L’azienda offre un contratto di lavoro part-time. Gli interessati possono presentare la propria candidatura online, consultando il sito web ufficiale di McDonald’s.

Cisalfa cerca personale ad Agrigento, Ragusa e Catania

Anche Cisalfa, importante catena specializzata nella vendita di abbigliamento e articoli sportivi, amplia il proprio organico in Sicilia con nuove assunzioni previste nei punti vendita di Agrigento, Ragusa e Catania. Per il negozio di Agrigento, l’azienda è alla ricerca di un Assistant Store Manager. La figura selezionata sarà responsabile della gestione e dell’organizzazione del punto vendita, coordinando il team, pianificando le attività quotidiane e curando le strategie di visual merchandising, al fine di promuovere le vendite. I requisiti richiesti includono esperienza pregressa nel ruolo e una buona conoscenza della lingua inglese. Cisalfa offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi. Per i punti vendita di Ragusa e Catania, invece, l’azienda ricerca Sales Assistant, ovvero addetti alle vendite. In questo caso, i contratti proposti sono a tempo determinato di tre mesi. Chi fosse interessato a queste opportunità può candidarsi direttamente attraverso il sito web di Cisalfa, selezionando l’annuncio di proprio interesse e compilando il modulo di candidatura online.