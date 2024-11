“Chi ci talii” e lo accoltella, tentato omicidio in un locale a Palermo: un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne palermitano, accusato di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte di sabato 21 settembre, in un locale del centro di Palermo. Una lite, scaturita da uno sguardo di troppo, è degenerata in un’aggressione. Il 20enne avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima, un 21enne anch’egli palermitano, con almeno 9 fendenti.

Vittima ricoverata in prognosi riservata

La vittima, trasportata all’Ospedale Villa Sofia da un amico, è stata ricoverata in prognosi riservata.

Indagini e arresto

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare il locale, che è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Il 20enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Lorusso Pagliarelli” di Palermo.