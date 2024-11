Controlli a Monreale: due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi su guida in stato di ebbrezza e consumo di stupefacenti.

Evasione, Alcol e Droga: Numerose Denunce

Una donna ai domiciliari è stata denunciata per evasione. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e uno per guida senza patente. Due persone sono state segnalate per possesso di droga.

Controlli Continui nella Provincia

I controlli proseguiranno in tutta la provincia, con particolare attenzione alle zone della movida e ai flussi turistici.