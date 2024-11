Colpo grosso al Conad, allarme disattivato e cassaforte aperta: furto spettacolare

Nel corso della notte scorsa un gruppo di ladri esperti ha messo a segno un colpo importante al Conad di Castelvetrano di in via Gentile. Il furto, orchestrato con metodi che denotano grande professionalità, ha visto i malviventi disattivare l’allarme del supermercato per poi procedere con l’irruzione.

Ladri neutralizzano sistema di sicurezza e aprono cassaforte

Una volta all’interno, i ladri hanno dimostrato una notevole conoscenza dei sistemi di sicurezza, neutralizzando con successo il sistema della cassaforte. Questo dispositivo, dotato di protezione e di un meccanismo di macchiatura con inchiostro, è progettato per rendere inutilizzabili le banconote in caso di forzatura. Gli autori del furto sono riusciti però a eludere queste misure con precisione ingegnosa.

Bottino tra 25mila e 50mila euro, indagini in corso

Al momento, l’ammontare del denaro sottratto non è stato divulgato, ma le autorità ipotizzano che si tratti di una somma considerevole, tra 25mila e 50mila euro. Le indagini sono in corso, guidate dagli agenti del Commissariato di Polizia di Castelvetrano, con il supporto della Questura di Trapani. Il colpo ha lasciato dietro di sé danni evidenti e una comunità scossa. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo indizi per identificare i responsabili di questo furto elaborato.