Donna di 36 anni cade dal terzo piano, gravissima a Villa Sofia

Una donna di 36 anni, L.F., residente a Mazara del Vallo, è ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo essere precipitata dal terzo piano della sua abitazione la scorsa notte. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in una via nelle vicinanze di via Potenza.

Immediato intervento dei soccorsi

Il personale del 118 è prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, trasportando la donna all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo per le prime cure. La donna ha riportato gravi fratture, interessando gli arti inferiori e la colonna vertebrale, oltre a diffuse emorragie.

Trasferimento a Palermo

Data la gravità delle sue condizioni, L.F. è stata successivamente trasferita all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova attualmente in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e, al momento, non escludono alcuna ipotesi.