Malore fatale in supermercato a Palermo: muore 59enne all’Eurospin

## Tragedia all’Eurospin di San Lorenzo: 59enne stroncato da un malore

Un uomo di 59 anni ha perso la vita a Palermo, colpito da un malore improvviso mentre si trovava all’interno del supermercato Eurospin nel quartiere San Lorenzo. Alcuni clienti, testimoni della scena, hanno prestato i primi soccorsi all’uomo accasciato a terra, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza e un’équipe medica che ha tentato di rianimare il 59enne. Nonostante gli sforzi profusi, l’uomo è deceduto all’interno del supermercato, lasciando sgomenti i presenti. Non sono state ancora rese note le generalità della vittima.

Le autorità competenti hanno avviato le procedure di rito per accertare le cause del decesso, che al momento sembrano riconducibili a cause naturali.