Motociclista precipita da via Pietro Bonanno a Palermo: corsa in ospedale

Grave incidente stradale nella notte palermitana. Un giovane, a bordo del suo scooter, è precipitato da via Pietro Bonanno, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi scontrato contro un muretto. L’impatto ha causato un volo di diversi metri, lasciando il giovane ferito tra le sterpaglie.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:00 del mattino. Il giovane stava percorrendo via Pietro Bonanno, in discesa da Monte Pellegrino, quando ha perso il controllo dello scooter. I primi ad arrivare sul luogo dell’incidente sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati probabilmente da residenti della zona. Nonostante sentissero i lamenti del giovane, i militari hanno faticato a localizzarlo a causa della fitta vegetazione. Dopo un’attenta perlustrazione, lo hanno finalmente trovato tra le sterpaglie.

I Carabinieri si sono adoperati per assistere il giovane, cercando di impedirgli di perdere conoscenza. Contemporaneamente, hanno allertato i Vigili del Fuoco, necessari per liberare il ferito dalla vegetazione. Una volta estratto, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia. Qui si sono radunati parenti e amici, in ansia per le sue condizioni. Il giovane è attualmente ricoverato a Villa Sofia con diverse ferite e traumi.