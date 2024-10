In Sicilia c’è un tesoro di oltre 2 miliardi di euro ma pochi lo sanno e i giovani vanno via

Le Madonie, catena montuosa della provincia di Palermo, vantano un patrimonio paesaggistico di straordinario valore economico, stimato in 2.094.165.000 euro. Questo dato emerge da un’analisi presentata durante la quarta conferenza di sistema di Confcommercio Sicilia, svoltasi a Catania. La valutazione colloca le Madonie al quarto posto in una classifica nazionale dei brand paesaggistici, superando destinazioni rinomate come Versilia, Costa Smeralda, Salento, Dolomiti, Cinque Terre e Monferrato. Le prime tre posizioni sono occupate, nell’ordine, dalle Colline del Chianti (circa quattro miliardi di euro), dalla Costiera Amalfitana (poco più di 3,5 miliardi) e dalla Riviera Romagnola (2,3 miliardi).

Aci Trezza, seconda per brand letterario

L’analisi presentata da Confcommercio ha anche valutato il patrimonio legato ai brand letterari. In questa classifica, Aci Trezza, in provincia di Catania, si aggiudica il secondo posto con un valore di 826 milioni e 613 mila euro, grazie al suo legame con lo scrittore Giovanni Verga. Il primato spetta a Recanati, città natale di Giacomo Leopardi.

Crisi imprenditoriale giovanile in Sicilia

Durante la conferenza sono stati presentati anche dati allarmanti sulla crisi imprenditoriale giovanile in Sicilia. Tra il 2011 e il 2023, la regione ha registrato una perdita di 150 mila abitanti e 240 mila giovani, molti dei quali hanno lasciato l’isola per studiare o lavorare al Nord. Questa emorragia demografica ha avuto un impatto devastante sul tessuto imprenditoriale giovanile, con oltre 7 mila aziende guidate da under 35 scomparse in un decennio. Il tasso di imprenditoria giovanile è crollato dall’11,9% all’8,8%, con potenziali ripercussioni negative sul PIL regionale.

Confcommercio: focus sull’occupazione giovanile

Confcommercio Sicilia, consapevole della gravità della situazione, ha dedicato la conferenza al tema dell’occupazione giovanile. La confederazione sottolinea la necessità di incentivare la nascita di nuove start-up, in particolare nel settore terziario, per contrastare il declino economico e demografico dell’isola e creare nuove opportunità per i giovani siciliani. L’analisi del valore economico dei paesaggi e dei luoghi letterari si inserisce in questo contesto, evidenziando il potenziale inespresso dell’isola e la necessità di investire in questi settori per creare sviluppo e occupazione.