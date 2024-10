McDonald’s a Palermo, grande apertura il 28 ottobre in viale Regione Siciliana

Il 28 ottobre, Palermo vedrà l’apertura di un nuovo McDonald’s all’incrocio tra viale Regione Siciliana e corso Calatafimi, nei locali precedentemente occupati dal negozio di arredamenti Amato Ceramiche Luxury, ora situato in via Ruggero Settimo. La struttura, disposta su due piani, ricalca il design classico della catena.

Innovazione tecnologica al servizio del cliente

Il nuovo ristorante adotterà il modello “Experience Of The Future” (EOTF), già presente in altri punti vendita McDonald’s. Questo sistema prevede l’utilizzo di chioschi digitali per ordinare, casse automatiche e la preparazione di hamburger e patatine al momento, garantendo un’esperienza più efficiente e personalizzata. Inoltre, la presenza di un McCafé offrirà ai clienti un’ulteriore opzione per la colazione e le pause caffè.

Da negozio di arredamento a fast food: una trasformazione rapida

I lavori di ristrutturazione, iniziati il 15 luglio, procedono spediti per rispettare la data di apertura prevista per il 28 ottobre. La trasformazione degli ex locali di Amato Ceramiche Luxury in un moderno ristorante McDonald’s rappresenta un esempio di riconversione di spazi commerciali in una zona strategica della città.

Nono McDonald’s a Palermo: una crescita costante

Questa nuova apertura segna il nono ristorante McDonald’s a Palermo, a conferma della continua espansione della catena nel capoluogo siciliano. La scelta di viale Regione Siciliana, un’arteria importante della città, sottolinea l’obiettivo di raggiungere un’ampia clientela, sia residente che di passaggio.