Tragico incidente, muore il “pasticcere dei VIP” siciliano Federico Asta

Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere siciliano, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto lunedì sera intorno alle 22 a Borgo Panigale, Bologna. Asta era in sella alla sua moto Yamaha quando si è scontrato con un SUV Honda all’incrocio tra viale Salvemini e via La Malfa. L’impatto ha causato la sua caduta dalla moto, con conseguente violento trauma a seguito del quale è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione.

Legami con la Sicilia e Alcamo

Asta, sebbene lavorasse a Bologna nell’azienda di famiglia, aveva forti legami con la Sicilia, in particolare con Alcamo, città di origine. Era solito trascorrere periodi di vacanza ad Alcamo Marina. Suo padre, Salvatore, appassionato di corse automobilistiche, aveva partecipato a competizioni in Sicilia.

Il “pasticcere dei VIP” e la sua solidarietà

Conosciuto come il “pasticcere dei VIP”, Asta era famoso per la creazione di torte e dolci per eventi, concerti e manifestazioni, e vantava collaborazioni con personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Fiorello, Cristian De Sica, Gigi D’Alessio, Checco Zalone, Christian Vieri e Roberto Mancini. Durante la pandemia, aveva dimostrato grande solidarietà consegnando prodotti da forno a medici e infermieri. Recentemente, si era attivato per offrire il suo supporto ai volontari impegnati nell’emergenza alluvione in Emilia Romagna.

L’incidente e il cordoglio

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto la moto di Asta e un SUV Honda. Il conducente del SUV è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale e il 118. La notizia della scomparsa di Asta ha suscitato profondo cordoglio, testimoniato dai numerosi messaggi di affetto sui social media.