Due giorni di febbre alta e la tragedia, muore una bimba di 8 anni

Una bambina di otto anni è deceduta la notte scorsa al Policlinico di Messina dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. La piccola, studentessa della scuola primaria Mazzini Gallo, accusava febbre alta da due giorni, manifestatasi inizialmente venerdì scorso a scuola.

Inizialmente, la febbre sembrava un malessere comune. Con il persistere dei sintomi, la famiglia ha contattato il pediatra a domicilio. Nonostante le cure, la temperatura corporea non accennava a diminuire, spingendo i genitori a ricorrere al ricovero ospedaliero.

Tragico epilogo al Policlinico

Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni della bambina sono peggiorate rapidamente durante la notte, fino al decesso. Al momento, si ipotizza una patologia infettiva sfociata in shock settico, ma saranno necessari ulteriori accertamenti diagnostici, con il consenso dei genitori, per stabilire con certezza le cause del decesso.