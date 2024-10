Meteo bollente in Sicilia, verso grande caldo e picchi di 32 gradi

L’alta pressione si prepara a dominare la scena meteorologica siciliana per almeno sette-otto giorni, garantendo tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature sono previste in aumento, con valori anche 4-5°C sopra la media stagionale a partire da domenica. Tra lunedì e mercoledì, si potrebbero raggiungere punte di 30-32°C nelle zone interne del trapanese e del palermitano occidentale.

Alta pressione e temperature in rialzo

Un campo di alta pressione, in espansione dalla Russia verso il Mediterraneo centro-occidentale, inizierà ad affermarsi a partire da questo fine settimana. Questa configurazione barica terrà lontane le perturbazioni atlantiche, favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento soprattutto nelle regioni occidentali e nelle isole maggiori.

Sole e caldo anche la prossima settimana

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, la stabilità atmosferica persisterà almeno fino a metà della prossima settimana. Una robusta struttura di alta pressione, centrata sull’Europa centro-orientale, costringerà le perturbazioni a transitare lontano dalle nostre regioni. Ad ovest di questa struttura anticiclonica, si estenderà un’ampia area depressionaria dal Nord Atlantico fino alle coste occidentali del Marocco e delle isole Canarie, inglobando i resti dell’uragano Leslie.

Previsioni per la Sicilia: cielo sereno e temperature miti

A partire da sabato 12 ottobre, la Sicilia sperimenterà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più lungo il settore tirrenico, che potrebbe rendere il cielo temporaneamente nuvoloso. Il maggiore soleggiamento contribuirà ad un aumento delle temperature diurne, che si attesteranno di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali. Le minime, al primo mattino, potranno risultare fresche a causa della serenità del cielo e dell’assenza di vento durante le ore notturne. La scarsa ventilazione manterrà i mari poco mossi. Purtroppo, le previsioni a lungo termine non sono incoraggianti: l’intera seconda decade di ottobre potrebbe trascorrere senza precipitazioni, in uno scenario simile a quello dello scorso anno.