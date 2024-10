Lavori a tempo di record, il nuovo McDonald’s di Palermo è quasi pronto

Proseguono rapidamente i lavori di costruzione del nuovo McDonald’s a Palermo, in viale Regione Siciliana, quasi all’angolo con Corso Calatafimi, nell’area precedentemente occupata da Amato Ceramiche. La struttura è quasi completa, come dimostrano le foto recenti, e molti impianti sono già stati installati. Dove un tempo sorgeva il noto negozio di ceramiche, ora si erge l’imponente edificio che ospiterà il fast food. I lavori, iniziati a luglio, procedono speditamente, suggerendo una possibile inaugurazione nei primi mesi del 2025.

Nuovo McDonald’s a Palermo: una rapida costruzione

Il colosso americano del fast food aprirà così un nuovo punto vendita a Palermo, dopo aver lasciato la storica sede di Piazza Castelnuovo. La nuova struttura, situata in viale Regione Siciliana, nei locali che per anni hanno ospitato Amato Ceramiche, si sviluppa su più piani e prevede anche un’area McDrive. I lavori, iniziati il 15 luglio scorso, procedono a ritmo serrato, con l’obiettivo di un’inaurazione entro l’anno pro.

McDonald’s a Monreale: un’ipotesi concreta

Ma le novità non finiscono qui. McDonald’s potrebbe presto sbarcare anche a Monreale, a pochissimi chilometri dal nuovo store di Palermo. L’azienda starebbe cercando un terreno con caratteristiche specifiche da privati, con Piazzale Florio – area a valle di Monreale – come possibile location, un’area strategica per un ristorante con McDrive e ampio parcheggio. L’investimento per un nuovo ristorante McDonald’s si aggira intorno a 1,2 milioni di euro, con un contratto di franchising di solito ventennale.

McDonald’s in Sicilia: una presenza capillare

McDonald’s, con i suoi 700 ristoranti in Italia (di cui 480 con McDrive, 610 con McCafè e 660 con delivery), 155 licenziatari, 340 milioni di panini, 34 milioni di caffè e cappuccini venduti ogni anno, 35.000 dipendenti e 1,2 milioni di clienti al giorno, guarda con interesse a Monreale, città patrimonio UNESCO alle porte di Palermo. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se McDonald’s diventerà presto una realtà anche a Monreale. Attualmente, McDonald’s è presente in diverse città siciliane, tra cui Agrigento, Caltanissetta, Gela, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, con numerosi punti vendita distribuiti nelle varie province.