Sta sorgendo un nuovo McDonald’s a Palermo

PALERMO – Proseguono spediti i lavori per la realizzazione di un nuovo punto vendita McDonald’s in città. Dopo il trasferimento 25 anni fa da piazza Castelnuovo a via Emerico Amari, la celebre catena di fast food statunitense ha scelto come location i locali che ospitavano il negozio di mobili Amato Ceramiche, in viale Regione Siciliana Nord-Ovest 327, all’angolo con corso Calatafimi.

Come sarà il nuovo locale

Dopo mesi di attesa per ottenere le autorizzazioni burocratiche, lo scorso 15 luglio sono finalmente iniziati i lavori di costruzione del nuovo McDonald’s in Corso Calatafimi, eseguiti dalla ditta Costruzioni Srl. Nel nuovo punto vendita, che sorgerà in zona Villa Tasca su una superficie di circa 1000 mq, è prevista anche una corsia McDrive che permetterà di ordinare e ritirare il cibo comodamente dall’auto, andando ad aggiungersi a quello già presente nella storica sede di viale Regione Siciliana alla rotonda di via Leonardo da Vinci.

Innovazioni tecnologiche

I clienti potranno anche usufruire di innovative postazioni digitali per ordinare in autonomia, in linea con il progetto “Esperienza del Futuro” già implementato in diversi McDonald’s in tutta Italia. La nuova apertura consentirà quindi ai palermitani di gustare i menu del noto fast food statunitense in un locale moderno e tecnologicamente avanzato.