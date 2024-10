La migliore Parmigiana di Melanzane è in Sicilia: è top 5 mondiale

La Parmigiana di Melanzane alla siciliana nella classifica mondiale dei migliori piatti. Così la Sicilia conquista un altro prestigioso riconoscimento culinario internazionale grazie alla sua Parmigiana di Melanzane, classificatasi tra le prime cinque migliori pietanze a base di verdure al mondo secondo TasteAtlas. E nonostante le origini di questo piatto siano contese da diverse regioni italiane, tra cui Campania ed Emilia Romagna, è la versione siciliana ad aver ottenuto questo importante riconoscimento.

Le origini siciliane del nome

L’etimologia del termine “parmigiana” sembra ricondurre proprio alla Sicilia. Alcuni studiosi sostengono che derivi dalla parola siciliana “parmiciana”, che descrive i listelli di legno di una persiana, disposti in modo simile agli strati di melanzane nel piatto. Un’altra teoria suggerisce una derivazione da “petronciana”, termine di origine persiana usato per indicare la melanzana al suo arrivo in Europa, prima di evolvere in “mela insana”. Addirittura, Pellegrino Artusi, alla fine dell’Ottocento, utilizzava ancora il termine “petronciana”. Esiste anche l’ipotesi, seppur non documentata, che la parmigiana siciliana originale fosse simile alla moussaka turca, con melanzane fritte e condite con pecorino e altre spezie.

La ricetta tradizionale e le sue varianti

Diffusa in tutto il Mezzogiorno d’Italia, la parmigiana di melanzane prevede strati di melanzane fritte o grigliate, intervallati da salsa di pomodoro, basilico fresco e diversi tipi di formaggio, come mozzarella, pecorino siciliano, scamorza o caciocavallo. Ogni famiglia custodisce gelosamente la propria ricetta, garantendo un risultato sempre delizioso. La maestria siciliana nella preparazione di questo piatto è indiscutibile, e il quinto posto nella classifica di TasteAtlas dei 100 migliori piatti di verdure al mondo ne è la conferma.

Un piatto italiano di fama internazionale

La Parmigiana di Melanzane, con la sua ricca storia e le sue varianti regionali, si conferma un piatto iconico della cucina italiana. Il riconoscimento ottenuto dalla versione siciliana sottolinea l’importanza della tradizione culinaria dell’isola e la sua capacità di conquistare i palati di tutto il mondo. Questo successo contribuisce a rafforzare la reputazione della Sicilia come destinazione gastronomica di eccellenza.