Tragico schianto in A18, morto Matteo Urzì, gravissimi madre e padre

Un tragico incidente stradale ha scosso la Sicilia orientale questa mattina, spezzando la vita di un giovane e lasciando altre tre persone gravemente ferite. L’incidente si è verificato intorno alle 6:20 sull’autostrada A18 Messina-Catania, precisamente al chilometro 47+600, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos, in direzione Messina.

Vittima un giovane di Piedimonte Etneo

La vittima è Matteo Urzì, un ragazzo di 20 anni residente a Piedimonte Etneo. Il giovane viaggiava come passeggero in uno dei veicoli coinvolti nell’incidente. Le autorità hanno informato la famiglia del tragico decesso.

Dinamica ancora da chiarire, coinvolti un’auto e un autocarro

Le prime ricostruzioni dell’accaduto suggeriscono il coinvolgimento di un’auto e un autocarro che trasportava prodotti alimentari. Sembra che l’autocarro, per cause ancora da accertare, abbia perso il controllo, ribaltandosi su un fianco. Proprio in quel momento sopraggiungeva l’auto con a bordo la famiglia di Matteo Urzì, che non ha potuto evitare l’impatto. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Tre feriti gravi trasportati in ospedale

Oltre al giovane deceduto, altre tre persone sono rimaste gravemente ferite nell’incidente. Si tratta dei genitori di Matteo, che viaggiavano con lui nell’auto. I due feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale di Taormina, dove le loro condizioni rimangono gravi. Almeno un’altra persona coinvolta nell’incidente ha riportato ferite, ma al momento non si hanno informazioni precise sulle sue condizioni.

Traffico in tilt e intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: sette ambulanze, l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco di Riposto e Acireale, la Polizia Stradale di Catania e di Giardini Naxos. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e assistere i soccorritori, mentre la Polizia Stradale si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità. L’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico in direzione Messina, con la circolazione limitata alla sola corsia di emergenza