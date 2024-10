Eolico galleggiante in Sicilia, al via il progetto da record con 1.300 posti di lavoro

Renexia e Ming Yang Smart Energy hanno siglato un contratto per l’avvio della progettazione ingegneristica preliminare (FEED) del progetto Med Wind, un impianto eolico galleggiante da 2,8 GW al largo delle coste siciliane. Questo accordo rappresenta un passo cruciale per la realizzazione del parco eolico, situato a circa 80 km dalla costa, e che utilizzerà le innovative turbine MySE da 18,8 MW di Ming Yang.

Turbine eoliche di ultima generazione

Med Wind sarà alimentato dalle potenti turbine MySE 18-292, per le quali sono già in corso le analisi dei carichi e il cui prototipo è già operativo. Questa tecnologia all’avanguardia si inserisce nella strategia congiunta di Renexia e Ming Yang per la creazione di un polo produttivo in Italia dedicato alla fabbricazione di turbine eoliche di ultima generazione.

Incontro con il Ministro Urso e prospettive occupazionali

Il Presidente del Gruppo Ming Yang, Zhang Chuanwei, e il Direttore Generale di Renexia, Riccardo Toto, hanno incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e Antonio Scino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente, per discutere del progetto. Questo incontro fa seguito alla firma, lo scorso agosto, di un Protocollo d’Intesa tra le parti, che prevede la creazione di oltre 1.300 posti di lavoro qualificati a tempo indeterminato in Italia.

Investimenti strategici e mercato euromediterraneo

L’investimento nel progetto Med Wind rappresenta una grande opportunità per l’Italia, aprendo la strada allo sviluppo di un settore industriale strategico in grado di soddisfare la crescente domanda di energia eolica nel mercato euromediterraneo. La collaborazione tra Renexia e Ming Yang si pone come un esempio di partnership internazionale volta a promuovere l’innovazione tecnologica e la crescita economica sostenibile. L’impianto eolico galleggiante contribuirà significativamente alla transizione energetica italiana, sfruttando le risorse eoliche del Mediterraneo e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili.